В Нижнем Новгороде загорелись два промышленных объекта после атаки БПЛА

В Нижегородской области ночью и в среду утром отражена атака 30 беспилотников ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе [Нижнего Новгорода]» – уточнил он.

По главам главы региона, сейчас ведется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента.

«Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу», – добавил Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев попросил жителей города не отправлять детей в детские сады. По его словам, если такой возможности нет, то «в садах будет организована работа дежурных групп». Мэр попросил горожан соблюдать осторожность, в городе продолжает работать ПВО.

Минобороны России ранее сообщило, что за ночь над территорией Россииперехвачено 273 дрона ВСУ. Отмечалось, что беспилотники были поражены в том числе над Нижегородской областью.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

