В Подмосковье ликвидировали узел связи телефонных мошенников

В Московской области ликвидировали канал связи телефонных мошенников. Полицейские задержали двух пособников аферистов, которые обеспечивали работу оборудования для подмены номеров.

Как сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, двое 18-летних граждан устроились на «подработку», которая заключалась в установке и поддержке работы устройств, преобразующих интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.

«Для организации каналов связи работодатели дистанционно передали правонарушителям абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также денежные средства для аренды помещений, в которых устанавливалось данное оборудование», – отметила Петрова.

Оперативники обнаружили и изъяли 4 GSM-шлюза, сим-карты, роутеры, мобильные телефоны и банковские карты. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у жителя Республики Коми около 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

