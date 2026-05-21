В Сызрани отменили массовые мероприятия после гибели 2 человек при атаке БПЛА

Власти Сызрани отменили все массовые мероприятия в городе до конца текущей недели из-за трагических последствий атаки ВСУ на город. Об этом сообщается в официальном канале администрации городского округа в «Максе».

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», – сказано в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Сызрань.

Горадминистрация в другом сообщении наполнила о запрете публикации фото, видео и подробностей мест атак беспилотников. Там заявили, что подобные материалы направляются в следственные органы и расцениваются как пособничество и передача разведданных.

Сызрань, Наталья Петрова

