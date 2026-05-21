При атаке украинских БПЛА на Сызрань погибли два человека, есть раненые

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки украинских беспилотников на город Сызрань Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО уничтожили 121 вражеский беспилотник над девятью российскими регионами, в том числе над Самарской областью.

В ведомстве уточнили, что БПЛА также были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областях, Калмыкии, Крыму и над акваторией Каспийского моря.

«ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие», – говорится в сообщении Федорищева в «Максе». Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается вся возможная помощь. В Самарской области с 5:30 местного времени действует режим беспилотной опасности. Воздушное пространство над регионом временно закрыто, аэропорт Самары ограничил прием и отправку самолетов.

В Белгородской области при ночной атаке БПЛА пострадали три человека, сообщил региональный оперштаб. В Шебекино после удара дрона по движущемуся автомобилю ранения получили два молодых человека 18 и 20 лет. Их доставили в районную больницу. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на «Газель» мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его доставили в районную больницу, после оказания помощи его переведут в больницу Белгорода.

В Ростовской области ночью отражена атака БПЛА в пяти районах – Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Всего было сбито более 30 дронов. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, оба возгорания уже потушили.

В Брянской и Воронежской областях, по информации региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Самара, Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube