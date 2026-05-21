Члены семьи бойца СВО погибли во время атаки БПЛА на Сызрань

В результате атаки украинских беспилотников на Сызрань погибли двое членов семьи участника СВО. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей – семья участника специальной военной операции», – написал он в «Максе». Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ранее Федорищев сообщал, что в Сызрани во время атаки БПЛА пострадали жилые дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

В городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий. Все силы и средства приведены в готовность. В настоящее время проводится оценка ущерба. Власти окажут помощь в ликвидации последствий. Пострадавшим госпитализация не потребовалась, но им оказывается материальная и психологическая поддержка, сообщил губернатора. Все социальные и медицинские службы, по его словам, находятся на связи с семьями.

Ранее стало известно, что в Сызрани до конца текущей недели отменены все массовые мероприятия.

Сызрань, Наталья Петрова

