В регионах России сбили 217 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью подразделения ПВО уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа над 18 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии с начала ночи шести БПЛА, летевших в сторону столицы. Ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

В небе над Ленинградской области ликвидировано три беспилотника, уточнил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, пострадавших и последствий на земле нет.

Атаку БПЛА отразили на подлете к Ярославлю, никто не пострадал, проинформировал губернатор региона Михаил Евраев. Приостановленное ранее из налета дронов движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено. Также в Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

В Брянской области перехватили 19 БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил региональный оперштаб.

В Калужской и Смоленской областях при отражении налета беспилотников также нет пострадавших и последствий на земле, отчитались местные власти.

В Белгородской области ночью мужчина получил множественные ранения при ударе дрона ВСУ по автомобилю в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, сообщил региональный оперштаб. Скорая помощь доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу.

Москва, Наталья Петрова

