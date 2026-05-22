15-летний школьник отдал мошенникам деньги и семейные драгоценности на 14 млн рублей

Телефонные мошенники обманули 15-летнего московского школьника, убедив передать курьеру злоумышленников деньги и драгоценности его родителей на 14 млн рублей. Соучастник аферистов задержан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным правоохранителей, 15-летнему подростку поступил звонок от неизвестных с просьбой назвать код из СМС якобы для получения посылки. Затем лжесотрудники госведомства сообщили об оформленной на школьника доверенности на банковские счета, после чего потребовали от мальчика «задекларировать» наличные и ценности. Школьник собрал семейные сбережения и передал их незнакомцу у шлагбаума в Красностуденческом проезде. На следующий день подросток передал злоумышленникам золотые украшения и коллекционные монетаы. Ущерб составил более 14 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемого на Солнцевском проспекте. Им оказался 19-летний житель другого региона. Часть похищенных денег он перевел в криптовалюту и отправил кураторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube