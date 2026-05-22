В Москве шесть человек пострадали в аварии с автобусом

В Москве автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает столичное управление Госавтоинспекции.
Авария произошла на Ереванской улице на юге Москвы. Автобус врезался в стоящий грузовик. Как уточнили в «Мосгортрансе», ДТП случилось с автобусом 850 маршрута.
«Предварительно в результате произошедшего пострадали водитель автобуса и пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний», – говорится в сообщении.
На место прибыли сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Москва, Зоя Осколкова
