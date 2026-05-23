ФСБ предотвратила крупный теракт в Белгородской области

В Белгородской области предотвращен теракт в общественном месте, который должна была совершить обманутая мошенниками местная жительница. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В сообщении отмечается, что женщина под влиянием мошенников перевела крупную сумму на «безопасный счет», после чего с ней связались якобы от лица российских правоохранительных органов и предложили «принять участие в мероприятиях по задержанию преступников» для возврата денег.

Женщина должна была изъять из тайника взрывное устройстве, доставить его в людное место и активировать. «Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения», – цитирует спецслужбу «Интерфакс».

Женщина самостоятельно обратилась в ФСБ, сотрудники спецслужбы обезвредили взрывное устройство. В настоящее время осуществляется розыск организаторов теракта и их пособников. При этом спецслужбе пояснили, что использование «живых бомб» активно применяется украинскими спецслужбами».

В 2025-2026 гг. в городах Москве, Ставрополе и Луганске осуществлены три резонансных террористических акта с задействованием смертников, завербованных через мошеннические колл-центры, которые до момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков, уточнили в ЦОС ФСБ.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

