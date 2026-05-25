Ярославль подвергся массовой атаке БПЛА, ранена женщина

Массированная атака украинских беспилотников отражена ночью на подлете к Ярославлю. Одна женщина получила незначительное осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Глава региона добавил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, перекрытое несколькими часами ранее в целях безопасности, восстановлено. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято.

Евраев предупредил, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

Ярославль, Наталья Петрова

