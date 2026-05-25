В Белгороде возникли перебои со светом и водой после двух ракетных ударов ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима дважды за утро обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Пострадал один человек, в городе возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

По удары попали мирные кварталы и объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и воды в ряде районов, уточнил мэр города Валентин Демидов. Кроме того, повреждены офисные здания – пострадали фасады и остекление. Охранник, находившийся во время атаки в одном из офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Мужчину госпитализировали.

Также повреждено остекление в двух многоквартирных домах, два автомобиля посекло осколками.

Попавшие в зону отключения электроэнергии школы и детские сады будут работать в обычном режиме, их подключают к резервным источникам электроснабжения, добавил глава города.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube