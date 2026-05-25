Один человек погиб и один ранен при обстреле «Градом» Брянской области

ВСУ нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Погиб мирный житель, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Об этом утром 25 мая сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».

Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

В результате удара повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи, добавил врио главы региона. Информация о последствиях и разрушениях уточняется. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube