В Анталье в результате ДТП пострадали семь туристов из России

В Анталье в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали семь туристов из России, среди которых трое детей. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье. Всего в результате аварии травмированы 13 туристов, помимо россиян пострадали шесть граждан Румынии, уточняют турецкие СМИ.

По информации российской дипмиссии, авария произошла около 10 утра понедельника в районе города Серик. В одном из микроавтобусов находилось семеро российских туристов, включая троих детей. Все они пострадали. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. «Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель», – говорится в сообщении диппредставительства РФ.

Российские дипломаты находятся в контакте с туроператором, страховой компанией, и держат ситуацию на контроле, добавили в генконсульстве.

Причина аварии пока неизвестна, полиция ведет расследование.

Отметим, в субботу в районе поселка Белдиби в Анталье экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП. Водитель автобуса наехал на дерево. 14 человек пострадали, двоих прооперировали.

Анталья, Наталья Петрова

