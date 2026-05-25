ВСУ атаковали «Газель» с сотрудниками Запорожской АЭС

ВСУ ударили беспилотником по автомобилю с сотрудниками Запорожской АЭС, они успели выскочить из машины и не пострадали. Об этом сообщили на ЗАЭС.

«Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки «Газель», в котором находились сотрудники станции. Благодаря оперативной реакции, работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара. После этого дрон атаковал автомобиль. В результате транспортное средство полностью сгорело», – говорится в сообщении в канале станции в «Максе».

На ЗАЭС добавили, что станция продолжает работу в штатном режиме. «Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции», – подчеркивается в сообщении.

В субботу, 23 мая, под очередной удар БПЛА ВСУ попал транспортный цех Запорожской АЭС. В результате атаки были повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала ЗАЭС. Обошлось без пострадавших. При ударе по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару были повреждены еще два пассажирских автобуса. «Город практически беспрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, антенны мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры. Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается», – заявили представители Запорожской АЭС.

Ранее в понедельник глава Энергодара Максим Пухов сообщил о массированной массовой атаке FPV-дронов на вышки связи и транспорт.

Энергодар, Наталья Петрова

