В Тульской области гость забил до смерти хозяйку дома и покалечил двух детей и женщину

В Тульской области правоохранители расследуют причины конфликта, в результате которого была убита женщина, еще три человека пострадали, в том числе двое детей.

Трагедия случилась в поселке Ханино Суворовского района. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники и попросились переночевать. Во время застолья между гостями и хозяевами произошла ссора.

В результате 52-летняя женщина получили смертельные травмы, пострадали две ее внучки 8 и 11 лет, а также еще одна родственница. Дети госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, они находятся в коме.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства и покушения на убийство. «По подозрению в преступлениях сотрудниками УМВД России по региону задержаны женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения», – сообщили в СКР.

Тула, Зоя Осколкова

