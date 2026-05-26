российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО за ночь поразили 59 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны с 20:00 мск понедельника до 7:00 мск вторника ликвидировали 59 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом.

Над Брянской областью перехватили 37 БПЛА, уточнил региональный оперативный штаб. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью сообщал о поражении воздушных целей на подлете к границам регионам.

Росавиация в ночь на вторник вводила ограничения в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,