Силы ПВО за ночь поразили 59 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны с 20:00 мск понедельника до 7:00 мск вторника ликвидировали 59 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом.

Над Брянской областью перехватили 37 БПЛА, уточнил региональный оперативный штаб. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью сообщал о поражении воздушных целей на подлете к границам регионам.

Росавиация в ночь на вторник вводила ограничения в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пскова. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

