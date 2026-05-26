В Башкирии горела еще одна нефтебаза, есть пострадавший

Накануне поздно вечером в селе Кандры Туймазинского района Башкирии произошел крупный пожар на базе хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

По информации ведомства, загорелись восемь наземных горизонтальных резервуаров, произошел разлив продукции.

В настоящее время пожар потушен, его причины устанавливаются. В результате возгорания пострадал мужчина 1974 года рождения, от госпитализации он отказался.

Напомним, 13 мая при проведении технических работ прооизошел взрыв и возгорание нефтяной емкости на нефтебазе под Уфой. В результате происшествия пострадали три работника подрядной организации, один из них позднее скончался в больнице. Четверо рабочих погибли. Тело четвертого работника было найдено в ходе поисковой операции 24 мая.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube