Под Белгородом водитель машины погиб от удара FPV-дрона

ВСУ вчера вечером атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«От полученных ранений водитель скончался на месте», – говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что машина получила повреждения.

Ранее сообщалось, что в поселке Дубовое Белгородского округа в результате детонации вражеского беспилотника пострадала женщина. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая продолжает лечение амбулаторно.

Белгород, Наталья Петрова

