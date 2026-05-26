Под Белгородом водитель машины погиб от удара FPV-дрона

ВСУ вчера вечером атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«От полученных ранений водитель скончался на месте», – говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что машина получила повреждения.
Ранее сообщалось, что в поселке Дубовое Белгородского округа в результате детонации вражеского беспилотника пострадала женщина. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая продолжает лечение амбулаторно.
