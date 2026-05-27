В Липецке при взрыве в жилом доме погибли три человека

В Липецке взрыв и пожар стали причиной гибели трех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла сегодня ночью в частном доме в Липецком СНТ «Речное». Взрыв обрушил конструкции дома, произошло возгорание, которое в считанные минуты перекинулось на припаркованные автомобили и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

На месте пожара работали более 100 человек. Завалы разбирали при помощи инженерной техники и вручную. В результате из-под обломков извлекли тела двух взрослых и ребенка.

Предположительно, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа. По данному факту Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Липецк, Зоя Осколкова

