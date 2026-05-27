В Рязанской области поймали агента украинской разведки

ФСБ задержала в Рязанской области мужчину, который передавал украинской военной разведке данные о военных объектах, инфраструктуре региона и предприятиях «оборонки». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, 41-летний гражданин России сам связался в мессенджере Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию, начиная с 2025 года, он собирал и передавал информацию об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также об участниках специальной военной операции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube