Россиянин украл металл на базе приема лома и сдал его обратно

Жителя Пензенской области уличили в краже металла с базы приема лома. Он пытался сдать краденное обратно. Об этом сообщили в полиции.

К правоохранителям обратились владельцы базы по приемке металлолома и сообщили о краже. Оперативники задержали подозреваемого, на допросе он признался в содеянном и пояснил мотивы.

Выяснилось, что мужчина проиграл всю свою зарплату на ставках и решил подзаработать. Ночью он вынес с базы металл, а на следующий день сдал в ту же самую организацию в качестве лома.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Пенза, Зоя Осколкова

