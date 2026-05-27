В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА по машине

В селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадала находившаяся в нем женщина. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщил региональный оперштаб. Ее машина получила повреждения.

Атаки беспилотников зафиксированы еще в шести населенных пунктах региона. Так, в селе Илек-Пеньковка в Краснояружского округа с БПЛА сброшены взрывные устройства – повреждены кровли, окна, фасады двух частных домов и автомобиль.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате взрыва FPV-дрона в трех частных домах пробиты кровли, посечены окна и навесы. В селе Рождественка при ударе БПЛА повреждена кровля социального объекта. В селе Глотово дрон пробил крышу частного дома.

Кроме того, в районе поселка Комсомольский под Белгородом беспилотник ударил по грузовику: повреждена цистерна. В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара дрона разбиты стекла КамАЗа.

Белгород, Наталья Петрова

