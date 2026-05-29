В морском порту на Кубани начался пожар из-за обломков БПЛА

В Темрюке Краснодарского края вспыхнул пожар на территории морского порта после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

В ликвидации возгорания задействованы 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС.

По информации Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили 208 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, в том числе над территорией Краснодарского края.

Краснодар, Наталья Петрова

