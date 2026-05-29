От Крыма до Ярославля: над 13 регионами за ночь сбили 208 БПЛА

Подразделения противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. В зону атаку попали 13 регионов.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива, произошло возгорание, которое ликвидируют специальные службы, уточнил глава региона Михаил Евраев в своем Max-канале. По его данным, обошлось без пострадавших. Евраев добавил, что прерванное ранее из-за угрозы БПЛА движение автотранспорта из Ярославля в Москву возобновлено. В Ярославле также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, проинформировал глава региона Андрей Бочаров. В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за удара дрона повреждено остекление балконов в жилом многоквартирном доме, никто не пострадал, уточнил он.

В Воронежской области над тремя районами региона поражены пять беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов после падения обломков БПЛА загорелась кровля хозпостройки, пожар уже потушили. Кроме того, посечены несколько единиц сельхозтехники.

В Ростовской области при отражении воздушной атаки было нейтрализовано более 80 беспилотников в девяти районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Брянской области, по данным регионального операштаба, перехватили четыре БПЛА. Пострадавших и последствий на земле нет.

Власти других регионов ночную атаку ВСУ пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

