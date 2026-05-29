В Волжском при атаке БПЛА один человек погиб, еще двое ранены

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на заводе синтетического волокна в городе Волжском Волгоградской области погиб 60-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По его информации, 55-летняя сотрудница завода госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший – житель многоквартирного дома по улице Вершинина, уточнил губернатор. Мужчине оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

В результате падения обломков БПЛА возникли пожары на химпредприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания, добавил Бочаров. На данный момент все пожары потушили.

Ночью глава региона сообщал, что в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за атаки дрона повреждено остекление балконов в жилом многоквартирном доме, никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ информировало, что минувшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 208 вражеских дронов над 13 регионами.

Волгоград, Наталья Петрова

