До двух выросло число жертв ночной атаки ВСУ на Волжский

Пострадавшая в результате ночной атаки украинских беспилотников на завод синтетического волокна в городе Волжском Волгоградской области женщина умерла в больнице. Об этом сообщили в городской администрации. Таким образом, число жертв удара ВСУ увеличилось до двух.

«Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице – несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось», – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что второй погибший – охранник предприятия.

Минувшей ночью в результате падения обломков БПЛА возникли пожары на химпредприятии Волжского и объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Все пожары уже потушили.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина, 55-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему – житель многоквартирного дома – медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация ему не потребовалась.

В горадминистрации уточнили, что многоквартирные дома атака БПЛА не затронула. Экологическая обстановка в городе в норме.

Волжский, Наталья Петрова

