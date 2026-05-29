ФСБ поймала агента Киева, готовившего подрыв пассажирского поезда в Новороссийске

В Новороссийске завербованный Службой безопасности Украины россиянин планировал подорвать пассажирский поезд. Теракт на железной дороге предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, 33-летний мужчина через Telegram по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ, от которого получил задание на подрыв железнодорожного пути в момент прохода по нему пассажирского поезда.

«Для совершения теракта злоумышленником получены инструкции, приобретены необходимые компоненты и изготовлено взрывчатое вещество, которое он хранил по месту своего жительства», – отметили в ФСБ.

Мужчина был задержан при проведении рекогносцировки участка железнодорожного пути. Отмечается, что в результате операции по задержанию подозреваемого никто не пострадал, имущественного ущерба не допущено.

Следственный отдел УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта (по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В ходе допроса фигурант назвал целью теракта массовую гибель людей и нарушение работы ж/д станции. «Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа ж/д станции», – говорит задержанный на видео, распространенном ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области агента Киева, который передавал украинской военной разведке данные о военных объектах, инфраструктуре региона и предприятиях «оборонки». Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Москва, Наталья Петрова

