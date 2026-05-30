Средства ПВО за ночь перехватили 127 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ в 13 субъектах РФ. Власти регионов сообщают о погибших и раненых. На местах работают оперативные службы.

По данным Министерства обороны, с 20.00 мск 29 мая до 7.00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области ночью погибли три мирных жителя. Они получили ранения результате целенаправленного удара FPV-дрона в поселке Октябрьский Белгородского округа. Еще один пострадавший госпитализирован.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, пострадали два жителя Таганрога. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах городов Калуга, Тамбов, Саратов, Чебоксары, Казань и Ульяновск.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube