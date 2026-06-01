Над Россией за ночь сбили 72 украинских БПЛА

За минувшую ночь над российскими регионами было уничтожено 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Крымом и акваторией Черного моря.
В Ростовской области нейтрализовано 20 БПЛА над городами Каменск-Шахтинский, Волгодонск и еще восемью районами регионами районов области, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Воронежской области ликвидировали 12 беспилотников, проинформировал глава региона Александр Гусев. Там также обошлось без пострадавших и последствий не земле. В Брянской области, где перехватили семь вражеских дронов, по данным региональных властей тоже никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ночью в целях безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса. К настоящему моменту ограничения сняты.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»