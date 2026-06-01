Франция и Британия захватили шедший из России нефтетанкер

Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других партнеров задержала шедший из России танкер. Об этом сообщил французский президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X и опубликовал видео захвата судна.

По его словам, нефтяной танкер Tagor был задержан в Атлантике утром 31 мая. На борт высадился спецназ. Операция проводилась «в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию», – добавил Макрон, отметив, что захват судна осуществлен «в строгом соответствии с морским правом». Президент Франции утверждает, что танкер находился под международными санкциями, игнорировал элементарные правила морской навигации и «представлял угрозу для окружающей среды».

По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Мадагаскара. Судно вышло из Мурманска в начале мая.

В Кремле ранее заявляли, что Москва будет обязательно принимать меры по защите своих интересов на фоне случаев пиратства, которые происходят в последнее время в международных водах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за последние месяцы неоднократно фиксировались случаи пиратства в международных водах, которые в том числе наносили ущерб экономическим интересам России.

В начале апреля британская The Telegraph сообщала, что российский фрегат «Адмирал Григорович» сопровождал два нефтяных танкера, находящихся под санкциями, через пролив Ла-Манш.

Париж, Наталья Петрова

