Фрегат ВМФ России сопроводил два подсанкционных танкера через Ла-Манш

Российский фрегат «Адмирал Григорович» в среду сопроводил два нефтяных танкера, находящихся под санкциями, через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозы британского премьера Кира Стармера захватить суда. Об этом пишет британская The Telegraph.

Наблюдатели восприняли это как прямой вызов угрозе Стармера захватить суда российского теневого флота, отмечается в публикации. Статья вышла под заголовком «Путин унизил Стармера в Ла-Манше».

Фрегат «Адмирал Григорович» провел танкеры вдоль южного побережья Англии. Согласно данным The Telegraph, журналисты издания следили за конвоем с борта судна у берегов Дувра.

Отмечается, что судно вспомогательного флота Королевского флота следовало за нефтетанкерами, но не предпринимало никаких попыток досмотреть или перехватить подсанкционные суда.

Напомним, 26 марта Стармер разрешил вооруженным силам и правоохранительным органам Великобритании задерживать в территориальных водах связанные с Россией суда, находящиеся под британскими санкциями.

Лондон предупредил, что против судовладельцев, операторов и экипажа могут возбудить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства. При этом подчеркивалось, что силовики будут рассматривать ситуацию с каждым судном индивидуально, прежде чем дать рекомендацию на проведение операции по задержанию.

Москва, Наталья Петрова

