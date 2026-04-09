российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 апреля 2026, 09:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Фрегат ВМФ России сопроводил два подсанкционных танкера через Ла-Манш

Фото: The Telegraph

Российский фрегат «Адмирал Григорович» в среду сопроводил два нефтяных танкера, находящихся под санкциями, через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозы британского премьера Кира Стармера захватить суда. Об этом пишет британская The Telegraph.

Наблюдатели восприняли это как прямой вызов угрозе Стармера захватить суда российского теневого флота, отмечается в публикации. Статья вышла под заголовком «Путин унизил Стармера в Ла-Манше».

Фрегат «Адмирал Григорович» провел танкеры вдоль южного побережья Англии. Согласно данным The Telegraph, журналисты издания следили за конвоем с борта судна у берегов Дувра.

Отмечается, что судно вспомогательного флота Королевского флота следовало за нефтетанкерами, но не предпринимало никаких попыток досмотреть или перехватить подсанкционные суда.

Напомним, 26 марта Стармер разрешил вооруженным силам и правоохранительным органам Великобритании задерживать в территориальных водах связанные с Россией суда, находящиеся под британскими санкциями.

Лондон предупредил, что против судовладельцев, операторов и экипажа могут возбудить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства. При этом подчеркивалось, что силовики будут рассматривать ситуацию с каждым судном индивидуально, прежде чем дать рекомендацию на проведение операции по задержанию.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия,