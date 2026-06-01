Под Белгородом водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ

Украинские вооруженные формирования утром атаковали с помощью беспилотников два муниципалитета Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По его данным, в Белгородском округе на участке автодороги Разумное – Новосадовый дрон ударил по фуре. Водителя с предварительным диагнозом «акубаротравма, ушибы предплечья и коленного сустава» для обследования скорая помощь доставляет в больницу Белгорода. В результате удара загорелась кабина большегруза, пожарные ликвидировали возгорание.

Кроме того, в поселке Дубовое при взрыве БПЛА повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и два легковых автомобиля. В поселке Комсомольский от удара дрона разбиты окна и повреждена входная группа коммерческого объекта.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка из-за атаки беспилотника поврежден припаркованный автомобиль. В селе Зиборовка FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта – посечены административное здание и два автомобиля. В городе Шебекино дрон пробил кровлю коммерческого объекта. Также посечена крыша в частном доме посечена крыша.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube