Дроны ВСУ устроили налет на ведущую в Крым трассу «Новороссия»

Российские военнослужащие отражают атаку украинских беспилотников в районе в районе федеральной трассы «Новороссия» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Внимание трасса Р-280 «Новороссия» – мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА», – написал он в своем канале в «Максе».

ВСУ активизировали удары по трассе, соединяющей Крым с Херсонской и Запорожской областями, в последние пару недель. Так, 30 мая вражеский дрон атаковал бензовоз в Сальково Херсонской области, через который пролегает трасса «Новороссия», сообщали региональные власти. Днем ранее водитель КамАЗа погиб на трассе на границе Херсонской и Запорожской областей, подорвавшись на одной из сброшенных БПЛА ВСУ мин на проезжую часть и у обочин, сообщал Сальдо. Данный участок трассы «Новороссия» пришлось перекрыть из-за мин. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 29 мая предупреждал, что украинские беспилотники сбрасывают на трассу мины в районе Бердянска, которые детонируют при фиксации движения, независимо от того автомобиль это или пешеход.

22 мая в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина на АЗС 20-ю литрами на один автомобиль или одну канистру из-за дефицита автомобильного топлива. С 31 мая запретили продажу топлива в канистры. Власти города объясняли введение этой меры возникшими «логистическими сложностями» с доставкой топлива.

С 31 мая ограничение на продажу бензина АИ-92 ввели и в Крыму – не более 20 литров на одну машину, сообщал глава РК Сергей Аксенов. Заправку в канистры запретили. При этом реализация бензина марки АИ-95 будет осуществляться только по талонам. «Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней», – написал Аксенов в «Максе».

Геническ, Наталья Петрова

