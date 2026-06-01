В Барнауле в детском санатории произошла вспышка острой кишечной инфекции

В Барнауле в детском психоневрологическом санатории произошло массовое заражение кишечной инфекцией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что 20 человек почувствовали недомогание, в том числе 18 несовершеннолетних. 12 пострадавших госпитализировали, восьмерым медики оказали помощь на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске 50 человек отравились после обеда в кафе. Возбуждено уголовное дело.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»