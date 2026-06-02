В Пятигорске число отравившихся в кафе жителей возросло до 70

В Пятигорске растет число заразившихся кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Количество пострадавших в кафе в Пятигорске увеличилось до 70 человек: 59 стационарно, 11 амбулаторно», – говорится в сообщении ведомства.
О первых случаях заражения кишечной инфекцией стало известно 30 мая. Заведение общепита закрыли на время проведения проверок. Специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы.
Кроме того, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.
Пятигорск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»