Над Россией за ночь сбили 354 БПЛА: есть повреждения и пострадавшие в Петербурге

ВСУ минувшей ночью устроили очередную массированную атаку беспилотниками по территории России. По данным Минобороны РФ, силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 вражеских БПЛА над 16 регионами.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ранним утром под удар беспилотников попали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Повреждены несколько объектов, пострадали несколько человек, погибших нет, уточнил он. «В настоящее время идет ликвидация последствий. <…> Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – говорится в сообщении Беглова в его канале в «Максе». Надо отметить, что сегодня в Петербурге открывается международный экономический форум. ПМЭФ продлится до 6 июня.

В Ленинградской области сбили 59 БПЛА, проинформировал губернатор Александр Дрозденко. «В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет», – уточнил он в «Максе». Дрозденко объявил отмену беспилотной опасности в регионе.

Петербургский аэропорт «Пулково» на фоне воздушной атаки на регион с 3:38 мск не принимал и не отправлял рейсы. Ограничения на полеты сняты в 8:27 мск, сообщила Росавиация.

В Брянской области в результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома пострадала шестилетняя девочка, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Город Мичуринск Тамбовской области ночью подвергся атаке дронов, отчитался губернатор Евгений Первышов. В многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств выбиты стекла. Также повреждения получили хозяйственные постройки промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших. В Минобороны об отражении атаки на Тамбовскую область не сообщали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии с вечера вторника 22 беспилотников, летевших на российскую столицу. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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