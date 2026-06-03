Дроны ВСУ нанесли удар по Мелитопольскому мясокомбинату

Украинские войска атаковали ударными беспилотниками территорию Мелитопольского мясокомбината в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – написал он в своем канале в «Максе».

Балицкий уточнил, что военные сбили несколько БПЛА на подлете к Мелитополю и непосредственно над городом. Губернатор предупредил о сохраняющейся опасности повторных атак и попросил местных жителей не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО.

Напомним, утром 3 июня в соседней Донецкой народной республике ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в городе Енакиево. В результате атаки семь человек погибли и 11 пострадали. В автобусе в Крым направлялись пассажиры из разных регионов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-перевозчика. По данным Минздрава РФ, 10 пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Мелитополь, Наталья Петрова

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