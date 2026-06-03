Атака ВСУ на Мелитополь: разрушен мясокомбинат, повреждена школа

В результате массированной атаки украинских БПЛА на город Мелитополь разрушено здание мясокомбината, пострадал один человек, ему оказывают помощь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В городской школе №1 от осколков сбитого дрона загорелась кровля, пожар оперативно потушили, уточнил глава региона. Эвакуированы 30 сотрудников, среди них никто не пострадал.

На всех объектах, которые попали под удар БПЛА, работают оперативные службы, добавил Балицкий.

Ранее губернатор сообщал об атаке вражеских дронов на Мелитопольский мясокомбинат.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube