Два человека погибли, еще шесть ранены при атаке БПЛА на Мелитополь и пригороды

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на город Мелитополь увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в «Максе». Ранее он информировал об одном пострадавшем при ударе БПЛА по Мелитопольскому мясокомбинату.

Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести, они находятся под наблюдением медиков, уточнил глава региона.

Также Балицкий сообщил, что два мирных жителя погибли при атаке вражеского дрона по автомобилю на участке дороги между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа. Жертвами удара ВСУ стали водитель и пассажир.

До этого губернатор заявлял о нанесении ВСУ ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Мелитополя, используя беспилотники и авиацию. Враг «бьет по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения», – уточнил он, ответив, что работают ПВО и вооруженные силы. Балицкий призвал местных жителей принять меры предосторожности.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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