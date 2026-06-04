Две женщины ранены при атаке дрона по служебному автобусу под Белгородом

ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский округ Белгородской области, пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По его данным, в районе села Терновое вражеский FPV-дрон ударил по служебному микроавтобусу. Ранения получили две пассажирки. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У одной из женщин диагностированы слепые осколочные ранения грудной клетки и лица, у другой – осколочные ранения спины. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в больницы Белгорода.

В селе Маломихайловка из-за атаки БПЛА повреждения получил автомобиль. В районе села Белянка в результате детонации FPV-дрона повреждена ГАЗель. В селе Вознесеновка после атаки дрона посечен осколками припаркованный большегруз.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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