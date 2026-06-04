В Подмосковье трехлетний мальчик разбился насмерть на питбайке

В Московской области трехлетний ребенок погиб, катаясь с приятелем на питбайке. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в городе Домодедово. Дети катались на питбайке в закрытом коттеджном поселке. 11-летний мальчик посадил рядом с собой трехлетнего друга, но не справился с управлением и врезался в турник. Малыш получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве напомнили родителям, что питбайк – это не просто игрушка, а спортинвентарь, предназначенный для активной езды и соревнований, который должен использоваться с соблюдением требований безопасности в специально отведенных местах.

Москва, Зоя Осколкова

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