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Пожар на Тюменском нефтезаводе ликвидирован

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в ведомстве информировали о локализации возгорания на НПЗ. Губернатор региона Александр Моор отмечал, что пострадавших нет.

Возгорание на одной из установок НПЗ произошло утром 6 июня из-за нарушения технологического процесса. «Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», – сообщал Моор.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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