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На Тюменском НПЗ тушат пожар после технологического сбоя

Пожарные ликвидируют возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Огонь вспыхнул на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Отмечается, что в связи с тем, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности.

Вместе с тем, в информационном центре подчеркнули, что информация о том, что возгорание возникло из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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