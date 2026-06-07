Средства ПВО за ночь сбили 95 украинских дронов

Силы противоздушной обороны с 20:00 до 7:00 мск уничтожили 95 беспилотников ВСУ над территорией России, сообщил Минобороны РФ.

По данным ведоства, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

В Хостинском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА на проезжую часть выбило стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Никто не пострадал, сообщил региональный оперативный штаб.

В Ростовской области воздушную атаку отразили в Миллеровском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В поселке Октябрьский под Белгородом в результате атаки дрона на автомобиль серьезно пострадала 12-летняя девочка, проинформировал региональный оперштаб. Школьница с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног доставлена в детскую областную клиническую больницу.

В поселке Белая Березка Брянской области при ударе дронов-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали четверо детей и один взрослый, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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