В России задержали 24 члена банды за финансирование 14 онлайн-казино

Правоохранители задержали членов банды, которая принимала ставки для 14 онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем», – рассказала Петренко.

По данным следствия, фигуранты обеспечивали прием средств для онлайн-казино, которым запрещено работать в российской юрисдикции. Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установят судебная экспертиза.

В офисах и по месту жительства задержанных прошли обыски. Изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие машины. Кроме того, на имущество обвиняемых наложили арест. Лидеров преступной группы отравили под стражу, еще восемь обвиняемых объявили в розыск.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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