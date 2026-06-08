Ходорковского* приговорили к десяти годам по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дело по двум эпизодам публичного распространения в сети заведомо ложной информации о ВС РФ рассматривалось в Мещанском суде Москвы.
«Назначить… Ходорковскому* наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», – заявил судья.
Кроме того, олигарху запретили администрировать сайты и каналы в сети сроком на 5 лет.
*признан в России иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Москва, Зоя Осколкова
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