Ходорковского* приговорили к десяти годам по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно приговорил Михаила Ходорковского* к десяти годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дело по двум эпизодам публичного распространения в сети заведомо ложной информации о ВС РФ рассматривалось в Мещанском суде Москвы.

«Назначить… Ходорковскому* наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», – заявил судья.

Кроме того, олигарху запретили администрировать сайты и каналы в сети сроком на 5 лет.

*признан в России иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube