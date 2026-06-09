Средства ПВО за ночь перехватили 140 украинских БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 140 украинских беспилотников. На местах работают оперативные службы.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, система ПВО перехватила и уничтожила 140 дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в результате атаки беспилотника получил повреждения мост в районе Чонгара на границе с Крымом. «Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы», – написал глава региона в «Макс». Водителям порекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Доброе. «Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщили в оперштабе.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения в аэропортах Калуги, Сочи и всех столичных авиагаванях – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube