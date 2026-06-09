Один человек погиб в результате подрыва машины в Подмосковье

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов примерно в 5:30 утра. По словам очевидцев, мужчина сел в автомобиль и начал движение, когда прогремел взрыв.
Прохожие попытались помочь водителю, но спасти его не удалось, он скончался на месте от полученных травм.
На месте происшествия работают экстренные службы. Дорожное движение в районе ЧП перекрыто. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Москва, Зоя Осколкова
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