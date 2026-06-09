Юноша напал с ножом на подростков в центре Москвы

В Москве два подростка были ранены ножом на улице. Нападавший – 18-летний юноша. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел возле Большого Спасоглинищевского переулка. Молодой человек вступил в конфликт с двумя парнями 17 и 18 лет, в ходе ссоры он изрезал их ножом.
Пострадавших с тяжелыми ножевыми ранениями госпитализировали.
Нападавшего доставили на допрос в подразделение московского СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».
Москва, Зоя Осколкова
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