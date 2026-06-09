Бастрыкин взял под контроль ЧП с отравлением в детском лагере под Калининградом: возбуждено уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании массового отравления в детском оздоровительном летнем лагере в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении ведомства в «Максе».
В СК уточнили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области двое взрослых и 27 детей заразились норовирусом в детском оздоровительном лагере. По информации прокуратуры региона, вспышка инфекции произошла в поселке Лесной Зеленоградского района.
Калининград, Анастасия Смирнова
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